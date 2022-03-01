Başkan Büyükakın: Stadımıza ulaşım kolaylaşacak

BAŞİSKELE, KOCAELİ (Bültenler) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Başiskele D-130 Karayolu'nun Yeni Gölcük Yolu üzerindeki Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nın Büyükşehir tarafından yapımı tamamlanan 3 kilometrelik yan yollar ve 14 bin metrekarelik otopark ile Kocaeli Stadyumu bağlantı yolundaki çalışmanın şantiyesinde inceleme yaptı. Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Hasan Aydınlık, Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ile teknik personellerin hazır bulunduğu incelemede stadyum yolu projesi hakkında detaylı bir bilgilendirme alan Başkan Büyükakın, "D-100 Karayolunun Köseköy battı çıktısının batı kısmından Kocaeli Stadyumuna ulaşımı kolaylaştıracak Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu için arkadaşlarımız çalışmalarına başladı. Bu projemiz tamamlandığında stadımıza ulaşım rahatlayacak ve kolaylaşacak" dedi.

"ULAŞIMI SAĞLAYACAK 2X2 KÖPRÜ YAPACAĞIZ"

Köseköy battı çıktı ile MOBESKO önündeki yan yol birleştirilerek ulaşım kolaylığı sağlayacak projenin şantiyesinde teknik heyetle görüşen Başkan Büyükakın, "D-100 Karayolunun Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı ile Köseköy battı çıktı kavşağı arasında kalan kısmında yapılacak kavşak ile D-100 Karayolundan Alikahya bölgesindeki Kocaeli Stadyumu ile Alikahya Organize Sanayi bölgelerine ulaşımı sağlayacağız. Söz konusu yapım işinde Anadolu Otoyolu üzerindeki menfez yıkılarak 2x2 ulaşımını sağlayacak köprüde yapacağız" ifadelerini sarf etti.

3 KM YAN YOL VE 14 BİN M2 OTOPARK

D-100 Karayolundan Anadolu Otoyoluna bağlanan yolun genişliğinin 30 metre ve 2x2 gidiş-geliş olacağını ayrıca bisiklet yolu da yapılacağını ifade eden Başkan Büyükakın, "Proje kapsamında D-100 üzerinde 1 adet, Tem Otoyolu üzerinde 1 adet olmak üzere 3 farklı noktada prefabrik öngerme kirişli köprü inşa edeceğiz. Yine D-100 üzerinde bir adet çelik yaya üst geçidi de yapacağız" açıklamalarını yaptı. Başkan Büyükakın ayrıca, Başiskele D-130 Karayolu'nun Yeni Gölcük Yolu üzerindeki Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nın 3 kilometrelik yan yolları ve 14 bin metrekarelik otoparkını da inceledi. Bunun yanında Başiskele Başyiğit ve Kanalyolu Caddelerini birleştiren köprü ve dere ıslahında da incelemelerde bulundu.

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