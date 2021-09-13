Başkan Büyükakın: Rotanız şehrimize aidiyet oluşturmak olsun

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genç Kocaelililer Derneği Başkanı Sinem Uçan ve yönetimini makamında konuk etti. Yeni yönetim kurulunun hayırlı olmasını, Kocaelilik bilincinin oluşturulmasında Uçan ve yönetimine büyük görev düştüğünü dile getiren Başkan Büyükakın, "Bir şehri güzel şehir yapan, gönüllü kültür teşekküllerinin varlığıdır. Yani sivil toplum kuruluşlarımızın varlığı ve ortaya koyduğu çalışmalardır. Biz, Genç Kocaelililer Derneği'nden çok şey bekliyoruz. Sosyal sorumluluk projelerinden, şehre duyulan aidiyete, kültür programlarından gençlik çalışmalarına kadar her alanda var olmalısınız" dedi.

"HEP BİRLİKTE ANLATALIM"

Kocaeli'nin turizm yönüne artık farklı bir bakış açısı gerektiğini, bu kentin güzelliklerini tanıtmada STK'ların da önemli olduğunu belirten Başkan Büyükakın, "Güzel doğamızın zenginliklerini gerek hemşerilerimize gerekse ülkemiz insanına hep birlikte anlatalım. Sanattan sosyal etkinliklere kadar şehrimizin değerlerini duyurmada hep birlikte hareket edelim. Tabi bunun yanında rotamızın şehrimize aidiyet oluşturmak olduğunu da unutmayalım" şeklinde konuştu.

HEYECANIMIZA DESTEK OLDUNUZ

Genç Kocaelililer Derneği Başkanı Sinem Uçan ve yönetimine nazik ziyaretleri için ayrıca teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Sizlerin ortaya koyacağı projeler ve çalışmalara destek vererek, kentin gündemini canlı tutmanın önemine inanıyorum. Ülkemizin ve şehrimizin geleceğinin gerçek sahipleri gençlere daha fazla dokunmak, ideallerine ulaşmada rehberlik etmek sizlerin önemli görevleri arasında olduğuna da inanıyorum" ifadelerini sarf etti. Dernek başkanı Uçan ise "Başkanım bizleri kabul ederek şehrimize hizmet etmedeki heyecanımıza destek olduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz. Motivasyonumuzu artıran destekleriniz için de ayrıca müteşekkiriz" şeklinde konuştu. Ziyaret yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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