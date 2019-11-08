Başkan Büyükakın, Mevlid Kandilini Kutladı

08.11.2019 10:17 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:21

Başkan Büyükakın, "Mevlid Kandili, Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed SAV.'in, insanlığın yaşadığı en karanlık dönemde doğumuyla dünyayı şereflendirerek, yeni ve mutlu çağın doğmasına vesile olduğu gündür. O'nun örnek hayatı, her Müslüman için, alınması gereken derslerle doludur. Bir Müslüman olarak, kendimizi O'nun güzel ahlâkıyla donatmalıyız. İşte kandiller bu anlamda bir fırsat ve hatırlatma vesiledir.

Mevlid Kandili'nin de ülkemizden başlayarak bütün İslâm âleminde ve tüm dünyada şefkat, sevgi, adalet, mutluluk ve huzur ikliminin hâkim olmasına vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle İslam âleminin, aziz milletimizin ve Kocaelili hemşerilerimin, Mevlid Kandil'ini kutlarım" dedi.

Kaynak: Bültenler