Başkan Büyükakın, LGS'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Büyükakın, LGS'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Liselere Geçiş Sistemi sınavında (LGS) dereceye giren öğrencilerle buluşarak, onları ödüllendirdi.

Başkan Büyükakın, LGS'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi
19.08.2020 12:19 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:23

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Liselere Geçiş Sistemi sınavında (LGS) dereceye giren öğrencilerle buluşarak, onları ödüllendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS sınavında tam 500 puan alan ve pandemi sürecinde sınavlara Bilgievleri'nde hazırlanarak yüzde ikilik dereceye giren öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından ödüllendirildi. Başarı elde eden öğrencilerle birlikte ailelerini de konuk eden Başkan Büyükakın, elde edilen başarıdan dolayı emekleri olan herkese teşekkür etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik'in de hazır bulunduğu birliktelikte başarının sırrını 'Çok çalışmak' olarak dile getiren Başkan Büyükakın, "Rabbim başarılarınızı daim eylesin. Bundan sonraki süreçte çok daha güzel başarıla imza atarsınız ve ülkemizin bayrağını en güzel şekilde temsil edersiniz. Hepinizi gözlerinden öpüyor ailelerinizi tebrik ediyorum" dedi.

LGS'de 500 tam puan alan beş öğrenci, yüzde ikilik dilime girerek önemli başarı sağlayan 18 Bilgievi öğrencisi ve ailelerin katıldığı birliktelikte konuşan Başkan Büyükakın, "Sizler ve tüm öğrencilerimiz bizim için çok kıymetlisiniz. Ülkemizi yarınlara taşıyacak ve bu emaneti sizlere teslim edeceğimiz nesillersiniz. Biz çok güçlü ve onurlu bir milletin evlatlarıyız. Biz ne kadar güçlü olursak bu dünyada huzur, barış ve kardeşlik olacak. Biz ne kadar emek verir ne kadar çalışırsak, sizleri ne kadar iyi yetiştirirsek yarın hem Türkiye daha güçlü olacak hem daha güzel olacak hem de dünya bundan nasibini alacak" diye konuştu.

Gençlerin iyi yetiştiğinde dünyada barış, kardeşlik ve adaletin hakim olacağını kaydeden Başkan Büyükakın, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak diyoruz ki sizin iyi yetişmeniz için elimizden ne geliyorsa yaparız. Sizlerin tarihini, milleti ve içinden çıktığı medeniyetin ne demek olduğunu bilen, dünyayı tanıyan, yabancı bir dili veya dilleri bilen, bir spor dalıyla uğraşan, güzel sanatların alanıyla ilgilenen, kendi değerler sistemiyle yetişmiş, dünyada başarılı namzet insanlar olmanız için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Siz yeter ki başarılı olmak için daha çok çalışın. Çünkü başarının tek bir sırrı var, çalışmak, çalışmak, çalışmak" şeklinde konuştu.

Türk milletinin topyekun bir yükselişte olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, "Bu yükselişin çok daha güzel sonuçlarını belki bizler göremeyeceğiz ama sizler göreceksiniz. Bizim milletimiz önümüzdeki çok yakın bir süreçte bu dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi olacak. Bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülkelerden biri olacak. Bununda mimarları sizler olacaksınız. Bizler size inanıyor ve güveniyoruz. Sizin yarının büyük Türkiye'sini dünyaya huzur getiren, dünyaya barış, kardeşlik getiren ülkesini inşa edecek, keşifleri ve buluşları yapacak bilim insanları olabilmeniz için bizim üzerimize düşen her neyse biz yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Başkan Büyükakın, 500 tam puan alan öğrencilerden Burak Bera Özbay, Ömer Barış Kestem, Ayşe Bahar Taktak, Nehir Ilgın Kartal ve Deniz Yenigün Özel'in yanı sıra, Bilgievleri öğrencileri Yusuf Rıza Altuğ, Canan Oğur, Ahmet Emir Kaya, Ahmet Yasir Köksal, Yusuf Çevik, Ömer Ahmet Işık, Esmanur Akyol, Ahmet Harun Açık, Fatih Bulut, Mehmet Efe Koç, Zeynep Özge Toptaş, Serdar Bilgin, Kerem Gürsevinç, Aydan Güneş, Sude Nur Utaş, Esra Kangal, Ayşenur Demir ve Hamza Erdem Altınbaş'a hediyelerini takdim ederken, öğrenci ve aileleriyle anı fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2020 LGS sınavında Türkiye'nin 42 ilinden toplam 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alma başarısı gösterirken, bu yıl 5 öğrencide Kocaeli'den çıktı. Pandemi sürecinde sınavlara Bilgievleri'nde hazırlanarak yüzde ikilik dilime giren öğrencilerin başarısı da dikkatlerden kaçmadı. Bilgievleri'nde pandemi sürecinde sınav hazırlığı yapan 8. Sınıf öğrencilerinin sürecine destek olabilmek amacıyla çeşitli eğitim araçları ile dersler devam etmişti. 2020 yılında Bilgievi etkinliklerine katılan 18 öğrenci sınavda yüzde 2'lik dilime girerek gelecek adına önemli bir adım attı. Kocaeli'de bulunan 17 Bilgievinden öğrenciler başarılı olurken özelikle Gebze Hüma Hatun Bilgievi bu alanda 7 öğrenciyle önemli bir başarı elde etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu Politika
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak Ekonomi
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı 3. Sayfa
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor Ekonomi
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek Güncel
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Ek ödeme oranı yükseltilirse emekli maaşlarında 382 liraya varan artış yaşanacak
Ek ödeme oranı yükseltilirse emekli maaşlarında 382 liraya varan artış yaşanacak
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
'Büyük bir yanlış yaptım' deyip herkesin içinde kendini ateşe verdi! Kamera kayıttaydı
"Büyük bir yanlış yaptım" deyip herkesin içinde kendini ateşe verdi! Kamera kayıttaydı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Alanyaspor'lu Fernandes, Arap ekibi Al Ittihad'a transfer oldu
Alanyaspor'lu Fernandes, Arap ekibi Al Ittihad'a transfer oldu
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 471 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 471 liradan işlem görüyor
Kadıköy'deki hırsız bu sefer de yaşlı adamın cüzdanını çalmak isterken kameralara yakalandı
Kadıköy'deki hırsız bu sefer de yaşlı adamın cüzdanını çalmak isterken kameralara yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına 'konuşmaları sızdırmayın' uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "konuşmaları sızdırmayın" uyarısı
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Çorbacı fotoğrafıyla tepki çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan makyaj malzemesi uyarısı
Çorbacı fotoğrafıyla tepki çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan makyaj malzemesi uyarısı
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Hacı Bektaş Donald Trump Angela Merkel
Magazin Hadise Halit Ergenç Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mecnun Otyakmaz Mert Hakan Yandaş Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Çocuk Karar Rusya Bursa
Şu an buradasınız: Başkan Büyükakın, LGS'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 12:23:46. #1.14#
title