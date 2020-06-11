Başkan Büyükakın, ''Kandıra sahilleri yaza hazır'' Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cebeci Halk Plajı'nda düzenlediği basın açıklamasıyla Kocaeli sahillerinde alınan tedbirleri anlattı.

Önümüzdeki hafta açılacak olan deniz sezonu öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Belediye Başkanı Adnan Turan, AKP Kandıra ilçe Başkanı Erol Ölmez ve birim amirleriyle birlikte Cebeci Halk Plajı'nda alınan önlemleri yerinde inceleyerek açıklamada bulundu. Serinlemek için denize giren ve piknik yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Büyükakın, "Gerekli tüm tedbirleri aldık. Tüm ekibimizle sahillerde olacağız" dedi.

"BÜTÜN EKİPLERİMİZ SAHADA HAZIR"

Başkan Tahir Büyükakın incelemeleri sonrası konuşarak, "Bütün ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışıyor. Park bahçeler ekibinden sadece Kandıra sahillerinde çalışan 100 kişi var. Arkadaşlarımız burada yeşil alanların bakımını, şehir mobilyalarının onarımını, sahildeki kumların ve yosunların temizliğini yapıyorlar" şeklinde konuştu.

"150 KİŞİLİK CAN KURTARMA EKİBİMİZ VAR"

Sahada diğer bir görevde olan dairemiz Zabıta diyerek sözlerine devam eden Başkan Doç. Dr. Büyükakın, "Zabıta dairesindeki arkadaşlarımız özellikle trafiğin yönetimi açısından sahada olacaklar. Bir kısmı da şezlong kiralama noktasında burada olacaklar. İtfaiye ekibimiz cankurtaran hizmeti verecek. Toplam 150 kişilik bir can kurtarma ekibimiz var" diye konuştu.

'SON İKİ SEZON CAN KAYBI OLMADI'

Şezlong ve güneşlik hizmetini de Belde A.Ş.'nin vereceğini dile getiren Başkan Büyükakın, "Tüm ekiplerimiz topyekün çalışacak. Cankurtaran hizmetinin nasıl bir karşılığı var özellikle ifade etmek istiyorum. Rip akıntıları sebebiyle Kandıra bölgesinde tedbir almazsak can kayıpları olabilir. Güvenlik tedbirlerini aldığımız sahillerde can kaybı olmadan iki sezon geçirdik" dedi.

"VATANDAŞIMIZ DİKKATLİ OLMALI"

Son on beş yılda toplam 10 binin üzerinde kurtarma vakası gerçekleştirildiğini de kaydeden Büyükakın, "Sadece geçen yıl bin 500'ün üzerinde kurtarma vakası gerçekleştik. Biz tedbirimizi alıyoruz. Ama sadece bizim tedbir almamız yeterli değil. Denize girecek vatandaşlarımızın çok hassas ve dikkatli olması çocuklarını yalnız bırakmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"SAHİLLERİMİZDE PANDEMİ DÖNEMİ TEDBİRLERİNİ ALDIK"

Pandemiye ilişkin tedbirler de aldıklarını ifade eden Büyükakın sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Sahillerimizde sosyal mesafeyi koruyacak şekilde şezlonglar yerleştirildi. Sosyal mesafeye dikkat edecek boşluklar bırakıldı. Tüm tedbirlerimiz hazır. Ambulanslarımız cankurtaran hizmeti verdiğimiz sahiller de hazır. Zodyak botlarımız, 13 jet-skimiz var. Bu sene de inşallah can kaybı olmadan sezonu çıkarmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımız da gereken tedbiri gösterirse bir sıkıntı yaşanmayacaktır.

TURAN, "BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ise "Buradaki tüm sahillerin koordinasyonunun Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapıyoruz. Geçen yıllardaki gibi ulaşım yoğun olmasa da UlaşımPark ile birlikte buraya ulaşımı sağlayacağız. Mavi bayraklı plajları büyükşehir belediyemiz koordine edecek. Her yerde sabit zabıtalarımız olacak. Cebeciye bir ekibimiz 24 saat bakacak. Kefken, Kovanağız, Kumcağız ve Kerpe'de ayrı ayrı ekipler olacak" dedi.

Kaynak: Bültenler