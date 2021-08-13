Başkan Büyükakın, Canlarla buluştu, iftar yaptı
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Başkan Büyükakın, Canlarla buluştu, iftar yaptı

Başkan Büyükakın, Canlarla buluştu, iftar yaptı
Bültenler - Haberler | Güncel

Başkan Büyükakın, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Gültepe Yunus Emre Cemevi'nde muharrem orucu iftarına katıldı.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Gültepe Yunus Emre Cemevi'nde muharrem orucu iftarına katıldı. Canlarla olan buluşmasında Başkan Büyükakın'a, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Cemevleri Platformu Dönem Sözcüsü Ali Ekber İncesu ve Gültepe Yunus Emre Cemevi Başkanı Ali Ediz Göksu ile yetkililer eşlik etti. Başkan Büyükakın, Muharrem ayı nedeniyle, "Yas-ı Matem'de niyet eden, tüm canları selamlıyor, Muharrem oruçlarının kabul olmasını diliyor, aşk-ı niyaz ediyorum" dedi.

"HER TÜRLÜ ADIMI ATTIK, ATMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık'ın da yer aldığı ziyarette, Gültepe Yunus Emre Cemevi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yenileme ve tadilat çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, Cemevi'ndeki kubbe etrafında yapılacak çalışma ve diğer taleplerin de yerine getirileceğini dile getirdi. Gültepe Yunus Emre Cemevi yetkilileri, Başkan Büyükakın'ın verdiği her türlü destek için teşekkür ederken, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez de Cem Evlerine verdiği katkılarından dolayı Başkan Büyükakın'a teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Büyükakın, "Canlarımızın taleplerini, Cem Evlerimizin gereksinimlerine dönük her türlü adımı attık, atmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

KENDİLERİNİ AĞIRLAYAN CANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ve Gültepe Yunus Emre Cemevi'ndeki canlarla sohbet eden Başkan Büyükakın, Muharrem orucu iftarı vesilesiyle kendilerini ağırlayan canlara teşekkür etti. Başkan Büyükakın, kendilerini konuk etmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Gültepe Yunus Emre Cemevi yetkilileriyle günün anısına çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından ziyaretini tamamladı.

Kaynak: Bültenler

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