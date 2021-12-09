Başkan Büyükakın: Bu kent kadının emeğiyle güzelleşecek ve kalkınacak

KOCAELİ (Bültenler) - Başkan Büyükakın, kentin ekonomisine güç veren kadın esnaflarla buluşmaya devam ediyor

"Daha güzel bir Kocaeli için kadın esnaflarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz" diyen Başkan Büyükakın, "Kadın esnaflarımızdan çalışmalarımıza dönük tavsiyeler aldık. Onların fikirleri bize yön veriyor ve çözümler üretiyoruz. Bu kent kadının emeği ile daha çok gelişecek, güzelleşecek ve kalkınacak" ifadelerini sarf etti.

"KADIN ESNAFLARI TEK TEK DİNLEDİ"

Ak Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay'ın da hazır bulunduğu toplantıda kadın esnafları tek tek dinleyen Başkan Büyükakın, "Kadınların ticari hayatın içinde yer alması, yön vermesi ve girişimcilik ruhuyla hareket etmesi tam manasıyla 'Çalışınca Oluyor' yaklaşımının en güzel göstergesidir" ifadelerini sarf etti. İzmit başta olmak üzere Kocaeli genelinde hayata geçirilen projeler hakkında kadın esnaflara bilgi aktaran Başkan Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak üretime ve üreticiye destek olduklarını dile getirdi.

"TÜM KADINLARIMIZ BİZLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRLER"

Kadınların hobilerini gelire dönüştürmelerinin sağlanmasında, esnafların e-ticaret alanında daha fazla yol alabilmelerinde komeksepeti projesinin çok önemli bir alan olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, "Kadınların üretime katılmalarını, emeklerinin karşılığını almaları için e-ticaret noktasında bizde olmak istiyoruz diyen tüm kadınlarımız bizle iletişime geçebilirler" şeklinde konuştu. Dünya'daki ve Türkiye'deki ekonomik gelişmelerin yanı sıra siyasi gelişmeler üzerine gelen sorulara da içtenlikle cevap veren Başkan Büyükakın, kadınların sağlık ve sosyal hizmetlerden sporla buluşmalarına kadar farklı alanlarda da destek verdiklerini de dile getirdi.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Oldukça verimli geçen ve kadınların bu şehir ve bu ülke için ne kadar önemli olduğunun altı bir kez daha çizilen toplantıda, "Bizim en önemli işlerimiz arasında kadınların üretime dönük adımlarını kolaylaştırmak ve cesaretlendirmek yer almaktadır'' diyen Başkan Büyükakın, "Kadınların daha fazla girişimci olmasını çok arzu ediyoruz. Şehrimizin cesur kadınları her alanda üretim yapabilecek ve en güzelini dünya pazarlarına sunabilecek kadar maharetli olduğunu da biliyoruz. Altını bir kez daha çizmek istiyorum. Kadın esnaflarımız yeter ki ulusal ve uluslararası alanlara açılmak istesinler. Biz onlar için kolaylaştırıcı olacağız. Her türlü desteği vereceğiz ve onları daha fazla cesaretlendireceğiz" açıklamasını yaptı. Toplantı çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

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