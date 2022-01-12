Başkan Büyükakın: Aygır Deresi şubat sonu tamamlanacak

KARTEPE, KOCAELİ (Bültenler) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, daha önce defalarca taşkın yaşamış Kartepe Aygır Dere Islah çalışmalarının yapıldığı bölgede inceleme gerçekleştirdi. Aygır deresinin akış hacmini genişleterek formunu düzenlemek ve vadide bulunan yolun güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık iki buçuk milyon TL'lik yatırım yapılıyor. Projenin geldiği son durum hakkında detaylı bilgi alan Başkan Büyükakın, "Bu bölge önemli bir turistik destinasyondur. Bu, esnafımızın ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızın arzu ettiği bir projeydi. Çok şükür hayata geçiriyoruz. Bu ıslah ve yol çalışması bittiğinde bölge ciddi manada rahatlamış olacak" dedi.

''YOLU TEKRAR YAPACAĞIZ''

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz ve teknik heyetin de katıldığı incelemede, bölgede bulunan yolun kayma yaptığını ifade eden Başkan Büyükakın, "Özellikle derenin varlığı nedeniyle yol kayması problemi ortaya çıkıyordu. Öncelikli olarak dereyi ıslah etmemiz gerekiyordu. Dereyi ıslah ettik. Güçlü duvarların yapımının ardından yolu tekrar yapacağız" diye konuştu. Şubat ayı sonuna kadar bölgedeki çalışmaların biteceğini de belirten Başkan Büyükakın, çalışmalardan sonra derenin yeni yapılan mecrasına aktarılacağını kaydetti.

"BÖLGE CİDDİ MANADA RAHATLAYACAK"

Başkan Büyükakın, dere ıslah çalışmalarının ardından yol çalışmasının da tamamlanacağını aktararak, şunları söyledi: "Duvarların yapımı sırasında toprak kaymaları oldu. Çok zor bir imalat. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı işlerle kıyaslandığında çok büyük bir iş değil ama zor bir imalattı. Ancak buradaki yolun kaymasını engellemenin başka bir yolu yoktu. Bu yapıldıktan sonra bölge ciddi manada rahatlayacak. Bir süre önce buradaki esnafla toplantı yapmıştık. Esnaflarımızın bu şekilde talepleri olmuştu. Projelendirdik, DSİ'den proje onaylarını aldık. Aslında dere bizim sorumluluğumuzda olan bir dere değil ama DSİ'nin yatırım programında olmadığı için biz Büyükşehir olarak onlardan devrini aldık ve buradaki imalatını tamamlayıp, yolun geri kalan kısmını da şubat ayı sonuna kadar tamamlayacağız."

KOCAMAN:TAHİR BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da Maşukiye Mahallesi'nin Kartepe ilçesi için turizmin lokomotifi olduğuna vurgu yaparak, "Marşukiye'de yazın ve kışın binlerce turisti ağırlıyoruz. Özellikle alabalık vadisinde. Burada dere ıslahından kaynaklı bir sorunumuz vardı. Tahir Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu sorun köklü bir sorundu. Bu vesileyle sonlanmış olacak. Bundan sonra daha sağlıklı bir şekilde hemşerilerimizi ve misafirlerimizi Kartepe'de ağırlayacağız" şeklinde konuştu.

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