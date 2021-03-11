Başkan Büyükakın, Ahmet'in parkına konuk oldu

Kocaeli'de yaşayan, artı bir kromozom anomolisi olan 7 yaşındaki Ahmet için yapılan parka konuk olan Başkan Büyükakın, Ahmet ile birlikte oyunlar oynadı.

Kocaeli'de yaşayan, artı bir kromozom anomolisi olan 7 yaşındaki Ahmet için yapılan parka konuk olan Başkan Büyükakın, Ahmet ile birlikte oyunlar oynadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra İlçesi Pirceler mahallesine ikamet eden 7 yaşındaki Ahmet Kan'ın parkına konuk oldu. Emine ve İsmail Kan çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan ve artı bir kromozom anomolisi olan Ahmet'i kendisi için yapılan parkta ziyaret eden Başkan Büyükakın, Atmet'le birlikte oyunlar oynadı. Fotoğraf ve kameralara karşı ilgisi olan Ahmet ziyaretine gelen Başkan Büyükakın'ı kamyonuyla oynarken fotoğraf çekti. Ahmet'in en büyük hayalini gerçekleştiği park için Başkan Büyükakın'a teşekkür eden baba İsmail Kan, "Ahmet'imiz bu parkta her gün çok mutlu" diye konuştu.

Ahmet'in oyuncak kamyonuyla kum taşıyarak oyunlarına eşlik eden Başkan Büyükakın, "Ahmet bizlerin özel evlatlarından bir tanesidir. Özel çocuklarımızın mutluluğu için ayrıca bir gayret içindeyiz. Ahmet'in kıymetli babaları İsmail Bey, sosyal medyadan bize ulaşıp Ahmet için bir oyun parkı talep edince bir dediklerini iki etmedik. Ahmet'in buradaki mutluluğunu daha önce izleme imkanım olmuştu. Ama bizzat kendisini burada görünce buna her şeyin değer olduğunu insan bir kez daha anlıyor. Bu tür hizmetlerin büyük bir manevi değeri var. Ahmet'in mutluluğu dünyadaki başka hiçbir şeyle ölçülmez. Yeter ki özel çocuklarımızın yüzü gülsün, mutlu olsunlar" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı