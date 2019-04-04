- Başkan Bulut ile meclis üyeleri mazbatalarını aldı

KİLİS - Kilis Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Abdi Bulut ile Belediye meclis üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldılar.

Kilis Adliyesinde düzelen törende Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile Meclis üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri mazbatalarını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Harun Ceylan, İl Seçim Kurulu Müdürü Murat Tarakçı tarafından verildi. Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, En büyüt temennilerinin seçimin kazasız belasız geçmiş olması olduğunu ifade ederek, "Adliye çalışanlarına ve güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum. Kimsenin burnu kanamadan bizlere bu günleri yaşamayı nasip etti. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah güzel günler görürüz. Hayırlı hizmetlere vesile oluruz. Bu süreçte katkısı olan, emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin da katıldığı mazbata töreninden sonra adliye önünde hatıra Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, il genel meclisi ile belediye meclisi üyeleri fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA