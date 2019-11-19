Başkan Bozkurt'tan Demirci'ye ziyaret

19.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:49

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci'ye iade-i ziyarette bulundu.



Gerçeklenen ziyarette İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci'ye çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Bozkurt, günün anısına Demirci'ye flografi tekniği ile yapılmış lale motifli tablo hediye etti. Demirci'de, Başkan Bozkurt'un ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA