Başkan Bozkurt, Muharrem Ayı'nın ilk akşamında orucunu vatandaşlarla birlikte açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Bozkurt, Muharrem Ayı'nın ilk akşamında orucunu vatandaşlarla birlikte açtı

Başkan Bozkurt, Muharrem Ayı'nın ilk akşamında orucunu vatandaşlarla birlikte açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Muharrem Ayı'nın ilk akşamında Erenler Cemevi'nde vatandaşlar ile birlikte orucunu açtı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Muharrem Ayı'nın ilk akşamında Erenler Cemevi'nde vatandaşlar ile birlikte orucunu açtı.

Muharrem Ayı'nın başlamasıyla birlikte Muharrem Orucu tutmaya başlayan çok sayıda vatandaş, Akşemseddin Mahallesi Erenler Cemevi'nde bir araya geldi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. Oruç açmadan sonra vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Bozkurt, kutsal günlerde birlik ve beraberliğin önemli olduğunu vurguladı. Başkan Bozkurt, "Bu bir yas ve matem orucudur. Onun bilinciyle akıtılan gözyaşı ve tutulan yas, yarınların dostluğunu, kardeşliğini ve birliğini sağlayacaktır. Tutulan oruçların, güzelliklere ve kardeşliklere vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Başkan Bozkurt, Muharrem Ayı'nın ilk akşamında orucunu vatandaşlarla birlikte açtı
Başkan Bozkurt, Muharrem Ayı'nın ilk akşamında orucunu vatandaşlarla birlikte açtı
Başkan Bozkurt, Muharrem Ayı'nın ilk akşamında orucunu vatandaşlarla birlikte açtı
Başkan Bozkurt, Muharrem Ayı'nın ilk akşamında orucunu vatandaşlarla birlikte açtı
Başkan Bozkurt, Muharrem Ayı'nın ilk akşamında orucunu vatandaşlarla birlikte açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Libyalı emlakçı cinayetinin altından yasak aşk çıktı! Eşi ve iki Afgan tutuklandı
Libyalı emlakçı cinayetinin altından yasak aşk çıktı! Eşi ve iki Afgan tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Varank Bülent Tüfenkci Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Deniz Akkaya Berdan Mardini
Spor Muslera Caner Erkin Burak Elmas Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Bozkurt, Muharrem Ayı'nın ilk akşamında orucunu vatandaşlarla birlikte açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 10:40:40. #1.15#

title