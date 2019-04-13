Başkan Bozdoğan İlk Meclisi Toplantısını Yaptı

31 Mart yerel seçimlerinde Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanlığını kazanan Dr. Haluk Bozdoğan ve 37 meclis üyesi yemin ederek, ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Bozdoğan, kenti el birliğiyle ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Meclis toplantısı Cumhuriyet Halk Partisi'nde 21, Milliyetçi Hareket Partisi'nde 11 ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 5 meclis üyesi yemin etmesinin ardından çeşitli komisyonlara üye seçimi yapıldı.

Belediye Meclisi divan katipliğine Ayşen Sayan Cantutumlu ve Yusuf Tıbık Murat Baba ve Fazilet Özcan Divan üyeliğine seçilirken Şerife Hasoğlu 1. Mehmet Sabırlı 2. Meclis başkanlığına seçildi. Ali Uyan meclis birinci başkan vekilliğine seçilirken, Ali Dinsever ikinci vekil oldu.

Daimi Encümen üyeliğine Faruk Dalkılınç, Mert Keleşoğlu ve Hakan Canan Can seçilirken, Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna Aydın Polat, Kerim Dağlı, Ayla Oran Erciyas, Nüket Çelik ve Dursun Güler, İmar Komisyonuna Abdulkadir Filiz, Ali Boltaç, Sedat Aykanat, Ali Şimşek ve Rüştü Çopur, METAB üyeliğine de Mert Keleşoğlu ve Ali Erhan Okyay seçildi. Çukurova Belediyeler Birliğine Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan ile birlikte Ozan Varal, Yusuf Ziya Ateş, Ünzile Kuru, Cumali Gören ve Çetin Sarı üye olurken, Türk Dünyası Belediyeler Birliğine Ekrem Fevzi Coşkun, Tarihi Kentler Birliğine de ozan Varal seçildi.

01.01.2018-31.12.2018 dönemi faaliyet ve denetim komisyonu raporları ile gündem maddeleri meclis üyelerinin oylamasına sunulup karara bağlanmasının ardından dilek ve temenni bölümüne geçildi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Ali Uyan, Mahmut Tat ve Mehmet Yıldız, iyi dilek temennilerinde bulundular.

En son söz alan Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, 31 Mart seçimlerinin ardından parti rozetini çıkarttığını herkese eşit hizmet ilkesiyle yola çıktığını söyledi.

31 Mart 2018 Yerel seçimlerinin hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Bozdoğan; "Hepinizi saygıyla, sevgiliyle selamlıyorum gittiğimiz bir çok yerde bu kenti ortak akılla yönetilmesini hep söyledik. Siyaset sorunların çözüm merkezidir. Siyasetçi de hoşgörü ve anlayışlı ve mütevazi olmalıdır. Bizin ortak paydamız Tarsus'tur. Tarsus, turizm ve tarım alanlarından olması gereken yerde değil. Tarsus'un eski şatafatlı ve güçlülüğüne kavuşmasını sağlamak hepimizin görevidir. 31 Mart seçimlerinin ardından parti ben rozetini çıkarttım. Herkese eşit hizmet ilkesiyle yola çıktım" dedi.

Tarsus Belediyesi'nin yaklaşık 80 milyonluk bir borçla devraldıklarını da belirten Başkan Bozdoğan, sözlerine şu ifadelere yer verdi; "Bu kent hepimizin. Bu kentin sokaklarını, toprağını hepimiz seviyoruz. El birliğiyle bu kenti bir yere getirmek zorundayız. Tarsus'ta adaletli, adil ve çağdaş bir kenti oluşturmak için sadece sizlerle başarabilirim. Her zaman söyledik, asla çalmayacağız ve asla çaldırmayacağız. Buna emin olun, bu kentte yaşayan kadınlarımıza, çiftçilerimize, gençlerimize STK'lara, dernekler ve herkse ihtiyacımız var. Gelin bu kenti el birliğiyle ayağa kaldıralım. Sizlerden tek isteğim bu iki aylık acil eylem planını sabırla beklemenizi istiyorum" - MERSİN

Kaynak: İHA