Başkan Bıyık'tan eski Gümrük Bakanı Sazak'ı anma mesajı Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, 1980'de evinin önünde çapraz ateşe tutularak öldürülen eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak ve ülkücüler için anma mesajı yayımladı.

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık mesajında, "Ülkücülük Allah davasıdır, Allah'a adanmış bedenlerin davasıdır, her türlü çileye talip olanların inanmışlığıdır. Şerefli, şanlı, onurlu, ve gururlu mücadelenin adıdır ülkücülük. Öyle bir mücadele ki inandıklarımız dava uğruna çileler çekilmiş, işkenceler görülmüş, tabutluklara konulmuş ve şehitler verilmiştir. Eski Gümrük ve Tekel Bakanımız Gün Sazak'ta bunlardan sadece bir tanesiydi. Türk tarihinde kaçakçılığa karşı en büyük mücadeleyi şüphesiz Gün Beyimiz vermişti. Bakanımız 27 Mayıs 1980 tarihinde Dev-Sol militanları tarafından evinin önünde arabasından indiği sırada çapraz ateşe tutularak şehit edildi. Ülkücülük her makamın üstündedir. Ülkücü Hareket'te her makam kutsaldır, her makamda şehit ve gazilerimizin aziz hatıraları ve temiz mirasları vardır. Bizler iftarımızı açarken, 36 saattir yemek yemeden, cebimizden 35 kuruş çıkarak, kırılmadık kemiğimiz kalmayarak, ciğerlerimize bisiklet pompasıyla hava verilip, üçüncü kattan aşağıya atılarak, idama gitmeden arkadaşlarımızdan gelinlik (kefen) isteyerek, 'Kellemi verdiğim bu yolun zaferi yakındır. Zafer her zaman Allah'a inananlarındır' diyerek Mamak zindalarında namaz kılarken kafamıza aldığımız dipçik darbesiyle, kızımız ve torunlarımızla ve bir torunumuz henüz 2.5 yaşındayken evimize gelen bombalı bir paketle patlatılarak oğlumuzun olduğu gün eşimizin yanına giderken, 5 çocuk sahibi olan bir anne olarak 14, 16, 17 yaşlarında ve darağacında asılarak daha sayamadığım birçok işkenceyle şehit edildik. Bölünmesin diye millet, baki kalsın diye devlet, iri çınarlarımız devrildi. Nice gül fidanlarımız gitti. Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve ülkücü şehitlerimize layık olmak için, onların izinde bir ülkü uğruna Liderimiz Devlet Bahçeli ile birlikte şanlı mücadeleye devam etmekteyiz. Ölümsüzlüğe giden yolda yolbaşçımız Ruhi Kılıçkıran'dan Ertuğrul Dursun Önkuzu'ya, Yusuf İmamoğlu'ndan Gün Sazak'a, Mürüvvet Kekilli'den Mustafa Pehlivanoğlu'na, Cengiz Akyıldız'dan Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na kadar 5 bin 400'ü aşmış ülkücü şehitlerimizi ve ebebiyete intikal etmiş dava büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Şehit Bakanımız Gün Sazak'ın dediği gibi 'Bizi öldürebilirler, fakat davamızın yürüyüşünü kimse engelleyemez"' dedi. - ESKİŞEHİR

