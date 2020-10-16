Başkan, bir asırlık yol hasretine son verdi
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Başkan, bir asırlık yol hasretine son verdi

16.10.2020 13:14 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:19
Başkan, bir asırlık yol hasretine son verdi

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, 1920 yılında yöre sakinlerinin o günkü şartlarda imkansızlıklar içerisinde açtığı 18 km'lik yol hasretine son veriyor.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, 1920 yılında yöre sakinlerinin o günkü şartlarda imkansızlıklar içerisinde açtığı 18 km'lik yol hasretine son veriyor.

2019 yerel seçimler öncesinde Fatsa ile Perşembe arasında bir asır boyunca konuşulan ancak gerçekleştirilemeyen yol için söz veren Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, sözünü tuttu. Başkan Tandoğan, 18 km'lik yolun 12 km'sinin genişletilmesi, düzenlenmesi ve asfaltlanmasına başladı.

Perşembe'nin girişi olan Efirli'den başlayarak Kırlı-Tepecik, Doğanköy, Teknepınar, İmeçli-Kuyluca-Laleli ve Fatsa'nın Bolaman arasındaki 18 km'li güzergahın 12 km'sinin çalışmasına başlandı.

Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, yolda düzenleme, genişletme ve sathi asfalt kaplama çalışmalarına başladıklarını belirterek, "1920 yılında atalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin el ile kazma kürek yardımı ile açtığı yolu şu an asfalt ile buluşturuyoruz. Bizler hangi sözü vermiş isek o sözün her zaman arkasındayız. Göreve gelmeden önce Perşembemizin sorununu büyük çoğunluğunu çözüme kavuşturacağı" demiştik ve bugün geriye baktığımızda aynı ilke doğrultusunda devam ediyoruz. Gece gündüz demeden bu yolda emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanım Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine, Perşembe Belediyesi ekibime, muhtarlarıma emeği geçen herkese çok teşekkürler ediyorum" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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