Başkan Bilgin, sağlık çalışanlarına çiçek dağıttı
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Başkan Bilgin, sağlık çalışanlarına çiçek dağıttı

15.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:16
Başkan Bilgin, sağlık çalışanlarına çiçek dağıttı

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, yaşatmayı ve insanlığa nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen sağlık çalışanlarının kutsal bir mesleği icra ettiklerini söyledi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, yaşatmayı ve insanlığa nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen sağlık çalışanlarının kutsal bir mesleği icra ettiklerini söyledi.

Başkan Bilgin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İlçe Sağlık Müdürü Tülay Özer ve Devlet Hastanesi Başhekimi Salim Babuş'u ziyaret etti. Başkan Bilgin, daha sonra ilçedeki sağlık çalışanlarına çiçek dağıttı. Bilgin, konuyla ilgili yaptığı konuşmada, 14 Mart 1827 tarihinde Tıbbiye-i Şahane Mektebinin kuruluşu nedeniyle 1937 yılından bu yana 14 Mart tarihinin Tıp Bayramı olarak kutlandığını anımsattı. Tıp Bayramı'nın 84. yılının kutlandığını ifade eden Bilgin, "Sağlıklı bir yaşam her insanın temel hakkıdır. Sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkartılması ve toplum sağlığının güvence altına alınması sosyal devlet anlayışının gereği olarak belirlenmiştir. Sağlık hizmetlerinin arzu edilen en üst seviyeye getirilmesi, sağlığımızın korunarak, toplumsal mutluluk ve refahın sağlanması için hekimlerimiz ile diğer sağlık personelimizin, bu görevlerini yerine getirirken gösterdikleri gayret, fedakarlık ve özveri herkes tarafından bilinmektedir. 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözleriyle Atatürk'ün sevgi, güven ve takdirini kazanmış kutsal, saygın ve onurlu bu mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren hekimlerimiz ve sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada büyük bir özveri ile görev alan tüm sağlık çalışanlarının '14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim" dedi. - MANİSA

Başkan Bilgin, sağlık çalışanlarına çiçek dağıttı
Başkan Bilgin, sağlık çalışanlarına çiçek dağıttı
Başkan Bilgin, sağlık çalışanlarına çiçek dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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