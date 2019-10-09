Başkan Bilgin, otobüs şoförleri ile bir araya geldi

09.10.2019 19:08

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı.



Programa Başkan Bilgin'in yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, Şoförler Odası Başkanı Şaban Yalman, Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Yasin Aslan ve çok sayıda kooperatif üyesi katıldı.



Otobüs ve servis şoförlerinin makul taleplerini yerine getirerek çözüm odaklı bir çalışma anlayışıyla hizmet ettiklerini ifade eden Başkanımız Bilgin, özellikle 65 yaş üstü hemşerilerimizin toplu taşımadan daha rahat yararlanmaları adına şoförlerden ihtimam göstermelerini istedi.



Şehirdeki hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik esnaflarımızla ve tüm kesimlerle iş birliği yapmaya, bu işin mücadelesini vermeye hazır olduklarını belirten Bilgin, "Biz çözüm odaklıyız ve sizlerden de tek bir şey istiyoruz. Otobüslerde 65 yaş serbest biniş uygulaması devam ettiği müddetçe, büyüklerimize saygıda kusur etmemek bizim kırmızı çizgimiz. Siz bu noktada çözüm odaklı olursanız, bizim de uygulamalarımız devam eder. Şikayetler azalmaz, artar ve devam ederse bizim de bakış açımız değişir. Bizim görevimiz sizi ekonomik olarak rahatlatacak tedbirleri almak ve bunun yanında da hizmet sunduğumuz hemşerilerimizin memnuniyetini kazanmak " dedi.



Programın sonunda Başkanımız Bilgin, davranışlarıyla örnek olan şoförlere ödül verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA