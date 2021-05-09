Başkan Bilgin Anneler Günü'nde yaşlı bir teyzeyi sevindirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Bilgin Anneler Günü'nde yaşlı bir teyzeyi sevindirdi

Başkan Bilgin Anneler Günü'nde yaşlı bir teyzeyi sevindirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Taşdibi Mahallesinde ikamet eden 88 yaşındaki yatalak hasta Sultan Çetin'in ihtiyacı olan hasta yatağını, kendisine hediye ederek, yaşlı kadını, Anneler Günü'nde sevindirdi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Taşdibi Mahallesinde ikamet eden 88 yaşındaki yatalak hasta Sultan Çetin'in ihtiyacı olan hasta yatağını, kendisine hediye ederek, yaşlı kadını, Anneler Günü'nde sevindirdi.

Başkan Bilgin, Belediye Muhtarlık Hizmetleri Koordinatörü Hasan Aydır ile birlikte Taşdibi Mahallesini ziyaret ederek Sultan Çetin'in yatağını teslim etti.

Başkan Bilgin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç bireylerin ihtiyaçları ile yakından ilgilendiklerini ifade etti.

'Anneler Günü' gibi böylesine özel bir günde Sultan Çetin'in talebini yerine getirmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Bilgin, şunları kaydetti: "Bizler, ilçemiz sınırları içinde nerede bir ihtiyaç sahibi varsa, onların derdini, sıkıntısı ve taleplerini gidermek için bu görevlerdeyiz. Belediyelerin işi sadece yol ve kaldırım yapmak değildir. İyi günde, kötü günde her zaman halkın yanında olmaktır. Bu vesile ile Sultan teyzemizin de hayır duasını almış olduk. Kendisinin Anneler Gününü de kutladık. Annelik, değeri hiçbir zenginlikle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygudur. Sonsuz sabrın, şefkat, merhamet ve iyiliğin sembolü olan anneler, özverileri ve sevgileri ile her yaştaki insan için en büyük güç kaynağıdır. Sevginin, şefkatin ve hoşgörünün sembolü olan şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm Annelerimizin, Anneler Gününü kutlar, aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerini dilerim." - MANİSA

Başkan Bilgin Anneler Günü'nde yaşlı bir teyzeyi sevindirdi
Başkan Bilgin Anneler Günü'nde yaşlı bir teyzeyi sevindirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Anneler Günü'nde niçin mutfak robotu alıyoruz? İşte hediyelerin altında yatan gizli gerçek
Anneler Günü'nde niçin mutfak robotu alıyoruz? İşte hediyelerin altında yatan gizli gerçek
Emine Erdoğan'dan Anneler Günü kutlaması: Tüm çocukların sevgiye doyduğu bir dünya diliyorum
Emine Erdoğan'dan Anneler Günü kutlaması: Tüm çocukların sevgiye doyduğu bir dünya diliyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Cansu Dere Seda Sayan Nesrin Cavadzade
Spor Diego Ali Koç Cyle Larin Mesut Özil Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Bilgin Anneler Günü'nde yaşlı bir teyzeyi sevindirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 13:29:22. #1.16#

title