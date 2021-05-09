Başkan Bilgin Anneler Günü'nde yaşlı bir teyzeyi sevindirdi

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Taşdibi Mahallesinde ikamet eden 88 yaşındaki yatalak hasta Sultan Çetin'in ihtiyacı olan hasta yatağını, kendisine hediye ederek, yaşlı kadını, Anneler Günü'nde sevindirdi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Taşdibi Mahallesinde ikamet eden 88 yaşındaki yatalak hasta Sultan Çetin'in ihtiyacı olan hasta yatağını, kendisine hediye ederek, yaşlı kadını, Anneler Günü'nde sevindirdi.

Başkan Bilgin, Belediye Muhtarlık Hizmetleri Koordinatörü Hasan Aydır ile birlikte Taşdibi Mahallesini ziyaret ederek Sultan Çetin'in yatağını teslim etti.

Başkan Bilgin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç bireylerin ihtiyaçları ile yakından ilgilendiklerini ifade etti.

'Anneler Günü' gibi böylesine özel bir günde Sultan Çetin'in talebini yerine getirmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Bilgin, şunları kaydetti: "Bizler, ilçemiz sınırları içinde nerede bir ihtiyaç sahibi varsa, onların derdini, sıkıntısı ve taleplerini gidermek için bu görevlerdeyiz. Belediyelerin işi sadece yol ve kaldırım yapmak değildir. İyi günde, kötü günde her zaman halkın yanında olmaktır. Bu vesile ile Sultan teyzemizin de hayır duasını almış olduk. Kendisinin Anneler Gününü de kutladık. Annelik, değeri hiçbir zenginlikle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygudur. Sonsuz sabrın, şefkat, merhamet ve iyiliğin sembolü olan anneler, özverileri ve sevgileri ile her yaştaki insan için en büyük güç kaynağıdır. Sevginin, şefkatin ve hoşgörünün sembolü olan şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm Annelerimizin, Anneler Gününü kutlar, aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerini dilerim." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı