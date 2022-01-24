Başkan Bilal Demirci: "Yol açma ve tuzlama çalışmaları 24 saat devam ediyor" - Haberler
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Başkan Bilal Demirci: "Yol açma ve tuzlama çalışmaları 24 saat devam ediyor"

Başkan Bilal Demirci:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde üç gündür etkili olan kar yağışının ardından Pazarlar Belediyesi karla mücadele ekiplerince ilçe merkezinde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde üç gündür etkili olan kar yağışının ardından Pazarlar Belediyesi karla mücadele ekiplerince ilçe merkezinde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, ilçede yoğun kar yağışı süresince belediye ekiplerinin 6 iş makinesiyle gece gündüz çalışarak ilçe merkezindeki ana arterler başta olmak üzere, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Başkan Demirci, "Devam eden kar yağışı ile birlikte personelimiz mesai gözetmeden 7-24 saat yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın kış şartlarından olumsuz etkilenmemeleri için ekiplerimiz fedakarca çalışmalarına devam etmektedirler. Vatandaşlarımızın mevsim koşullarına bağlı olarak zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve gerekli tedbirleri alması önem arz etmektedir. Rabbim yağışlarımızı ve yılımızı bereketli kılsın" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Bilal Demirci: Yol açma ve tuzlama çalışmaları 24 saat devam ediyor

Başkan Bilal Demirci: Yol açma ve tuzlama çalışmaları 24 saat devam ediyor

Başkan Bilal Demirci: Yol açma ve tuzlama çalışmaları 24 saat devam ediyor

Başkan Bilal Demirci: Yol açma ve tuzlama çalışmaları 24 saat devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bilal Demirci, Kütahya, kar, Politika, Haber

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