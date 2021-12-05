Başkan Beyazgül Tarım ve Hayvancılık Fuarını Ziyaret Etti

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sekizinci kez Şanlıurfa Fuar Merkezinde kapılarını açan Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile "Urfa'da Tarım Fotoğraf Sergisini ziyaret etti. Bereketli topraklarıyla tarımın merkezi olan GAP'ın başkenti Şanlıurfa'da fuarlar düzenleyerek kent ekonomisine canlılık kazandırmaya devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 8. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı ve "Urfa'da Tarım Fotoğraf Sergisi" vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül beraberinde AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk ile birlikte Fuar merkezini ziyaret ederek burada açılan stantları gezdi. Stantlarda sergilenen ürünleri inceleyen Başkan Beyazgül, doğru tarım teknikleri konusunda stanttaki görevlilerden bilgi aldı.

Tarım teknikleri, bitki besleme, gübre, zirai ilaçlar, su ve sulama teknolojileri, canlı hayvan yetiştiriciliği, hayvan sağlığı ve ilaçları, et ürünleri ve hayvansal gıdalar ve daha pek çok sektörü tek bir çatı altında buluşturan 8. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı çevre il ve ilçelerden ziyaretçileri Şanlıurfa'da ağırladı.

Fuar alanını ziyaret edenlere elleriyle çiğköfte ikram eden Başkan Beyazgül vatandaşların fotoğraf taleplerini de geri çevirmedi.

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