Başkan Besim Dutlulu, kamyoncu esnafının yanında
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Başkan Besim Dutlulu, kamyoncu esnafının yanında

10.03.2021 21:28 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:37
Başkan Besim Dutlulu, kamyoncu esnafının yanında

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ni ziyaret ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ni ziyaret ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Akhisar Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Muharrem Ertaş ve kooperatif üyeleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kamyoncu esnafın yaşadığı sorunların çözümleri noktasında destek vereceklerini belirtti.

Şehirdeki tüm esnaflar gibi kamyoncu esnafının da yanında olduklarını belirten Başkan Besim Dutlulu, "Bugün Akhisar Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Muharrem Ertaş ve kooperatif üyelerimizin misafiri olduk. Şehrimizdeki diğer esnaflarımız gibi kamyoncu esnafımızın da her zaman yanındayız. Kamyoncu esnafımızın yaşadığı sorunları ve taleplerini dinledik. Çözümleri noktasında elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Bizleri misafir ettikleri için başkanımıza ve tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Dutlulu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Akhisar Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Muharrem Ertaş "Başkanımızın bizim derdimizle dertlenmesi bizleri sevindiriyor. Ziyarette kooperatif olarak sıkıntılarımızı dile getirdik. Başkanımız bu sıkıntıları gelip yerinde görmesi bizleri daha da mutlu etti. Her konuda yardımcı olacağının sözünü verdi. Kooperatif alanımızı belediye başkanlığı döneminde babası Ahmet Dutlulu yapmıştı; şimdi de oğlu Besim Dutlulu buraya destek çıkacağını söyledi. Başkanımızdan ve çalışmalarından son derece memnunuz. Ziyaretlerinden dolayı kooperatif üyelerimiz adına sayın başkanımıza çok teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Başkan Besim Dutlulu, kamyoncu esnafının yanında
Başkan Besim Dutlulu, kamyoncu esnafının yanında
Başkan Besim Dutlulu, kamyoncu esnafının yanında
Başkan Besim Dutlulu, kamyoncu esnafının yanında
Başkan Besim Dutlulu, kamyoncu esnafının yanında
Başkan Besim Dutlulu, kamyoncu esnafının yanında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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