Başkan Berge: "15 Temmuz milli birlik demektir"
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Başkan Berge: "15 Temmuz milli birlik demektir"

Başkan Berge: '15 Temmuz milli birlik demektir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Berge, mesajında, "Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan bu milletin bir destanı da 15 Temmuz'dur. 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmek istenen FETÖ hain darbe girişimi milletimiz tarafından cansiperane bir şekilde engellenmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletimiz, ülkemizin geleceği ve birliği için hiç düşünmeden kendini sokaklara atmıştır. Ordumuzdaki onurlu askerlerimiz bu darbe girişimine karşı dimdik durdu. Onlardan biri olan şehit Ömer Halisdemir'i rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu uğurda şehit olan özel harekat polislerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Eşine az rastlanır kahramanlık destanı yazan bir milletiz. 15 Temmuz milli birlik demektir. Her zaman huzurumuza ve güvenliğimize saldıran malum iç ve dış güçler bulunmaktadır. Ancak bilmelidirler ki bu millet zor zamanda yekvücut olmaya devam edecektir. Malazgirt'ten kalan tarihi mirasa sahip çıkarak vatanımızı koruyacağız ve omuz omuza geleceğe bakacağız. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve 15 Temmuz şehitlerini saygıyla anıyorum. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize ise sağlık versin" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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