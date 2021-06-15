Başkan Başdeğirmen, Barla Heyetini Kabul Etti

Eğirdir'in Barla Köyü Muhtarı Mehmet Sert, Barla Vakıf Başkanı Miraç Hatipoğlu, vakıf yönetim kurulu üyeleri Selahattin Gökşen, Mustafa Yıldız ve aza Fevzi Kuşyılmaz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Eğirdir'in Barla Köyü Muhtarı Mehmet Sert, Barla Vakıf Başkanı Miraç Hatipoğlu, vakıf yönetim kurulu üyeleri Selahattin Gökşen, Mustafa Yıldız ve aza Fevzi Kuşyılmaz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Isparta Belediyesinin yapmış olduğu yatırımlardan ve şehre kazandırdığı hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür eden Barla Köyü Muhtarı Mehmet Sert, "Başkanımız her aradığımızda anında bizlere cevap veriyor, taleplerimizi karşılıksız bırakmıyor" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, karşılıklı istişarelerde bulunduklarını dile getirerek, "Bizler diğer köyler, beldelerimiz, ilçelerimizde olduğu gibi Barla'mızın da ihtiyaçlarını elimizden geldiği kadar yerine getirmek için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabi ki, Isparta'mızın dışındaki hizmetlerden sorumlu olan birim il özel idaremizdir. İl özel idaremizin yetişemediği yerlerde şehrin hepsi bizim. Hepsi beraber yaşadığımız insanlarımız ve bu imkanlarımızı da insanlarımızın daha rahat yaşaması için kullanmaya devam ediyoruz. Heyetimize ziyaretleri için teşekkür ediyorum" görüşlerinde bulundu.

Kaynak: Habermetre