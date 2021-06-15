Başkan Başdeğirmen, Barla Heyetini Kabul Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Başdeğirmen, Barla Heyetini Kabul Etti

Başkan Başdeğirmen, Barla Heyetini Kabul Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Eğirdir'in Barla Köyü Muhtarı Mehmet Sert, Barla Vakıf Başkanı Miraç Hatipoğlu, vakıf yönetim kurulu üyeleri Selahattin Gökşen, Mustafa Yıldız ve aza Fevzi Kuşyılmaz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Eğirdir'in Barla Köyü Muhtarı Mehmet Sert, Barla Vakıf Başkanı Miraç Hatipoğlu, vakıf yönetim kurulu üyeleri Selahattin Gökşen, Mustafa Yıldız ve aza Fevzi Kuşyılmaz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Isparta Belediyesinin yapmış olduğu yatırımlardan ve şehre kazandırdığı hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür eden Barla Köyü Muhtarı Mehmet Sert, "Başkanımız her aradığımızda anında bizlere cevap veriyor, taleplerimizi karşılıksız bırakmıyor" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, karşılıklı istişarelerde bulunduklarını dile getirerek, "Bizler diğer köyler, beldelerimiz, ilçelerimizde olduğu gibi Barla'mızın da ihtiyaçlarını elimizden geldiği kadar yerine getirmek için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabi ki, Isparta'mızın dışındaki hizmetlerden sorumlu olan birim il özel idaremizdir. İl özel idaremizin yetişemediği yerlerde şehrin hepsi bizim. Hepsi beraber yaşadığımız insanlarımız ve bu imkanlarımızı da insanlarımızın daha rahat yaşaması için kullanmaya devam ediyoruz. Heyetimize ziyaretleri için teşekkür ediyorum" görüşlerinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tan Taşçı Selma Ergeç Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Diego Fatih Terim Okay Yokuşlu Servet Yardımcı Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Başdeğirmen, Barla Heyetini Kabul Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 13:20:59. #1.16#

title