Başkan Barakazi, Şampiyon Tuna ile Bir Araya Geldi

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda 87 kiloda birinci olan Demirhan Tuna ile bir araya geldi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye İşitme Engelliler Serbest ve Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Büyükler kategorisinde Türkiye birinciliği, serbest stilde ise Türkiye ikinciliği elde eden Bingöl Belediyesi Yaşamspor Kulübü sporcusu Demirhan Tuna, Başkan Barakazi'yi makamında ziyaret etti.

Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 53 kulüpten 150 sporcunun katıldığı müsabakalarda büyük başarı elde eden Tuna'yı tebrik eden Barakazi, spor ve sporcunun destekçisi olduklarını söyledi.

Barakazi, "Belediyemiz bünyesinde sportif faaliyetlerine devam eden Yaşamspor Kulübümüz, bir başarıya daha imza attı. Yakın zamanda lisansı çıkarılan güreşçi kardeşimiz Demirhan Tuna, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonca düzenlenen Güreş Şampiyonası'nda 87 kiloda birincilik, serbest stilde ise Türkiye ikinciliği olarak bizleri gururlandırdı. Kendisini ve hocalarını canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Belediye Yaşamspor Kulübü adına elde ettiği başarının ardından 21 Mart'ta Ankara'da milli takım kampına katılacağını belirten Tuna ise, 11-17 Haziran 2018 tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek olan Avrupa Yıldızlar-Gençler-Büyükler Güreş Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi.

Tuna, "Belediye Başkanımız Yücel Barakazi, spor ve sporcuları her zaman destekliyor. Bu katkılarından dolayı kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Bundan sonra katılacağım tüm müsabakalarda ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğim" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL