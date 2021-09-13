Başkan Bakkalcıoğlu'ndan Kaymakam Öztürk'e ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Bakkalcıoğlu'ndan Kaymakam Öztürk'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Bakkalcıoğlu'ndan Kaymakam Öztürk'e ziyaret

Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İçisleri Bakanlığı'nın Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar kararnamesiyle ilçede göreve başlayan Kaymakam Adem Öztürk'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İçisleri Bakanlığı'nın Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar kararnamesiyle ilçede göreve başlayan Kaymakam Adem Öztürk'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Öztürk'ü makamında ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu, Öztürk ile bir süre görüşerek sohbet etti. Kaymakam Öztürk'e "İlçemize hoş geldiniz" diyen Başkan Bakkalcıoğlu yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak kolaylıklar diledi. Ardından Kaymakam Öztürk'e Bozüyük hakkında bilgiler veren Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca belediye çalışmaları ve projeler hakkında da bilgilendirme yaptı. Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu eşlik etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İbrahim Altay Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Gülşen Yeşim Salkım Kylie Jenner
Spor Mergim Berisha Marcao Max Meyer Arda Turan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Hamid Karzai Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Bakkalcıoğlu'ndan Kaymakam Öztürk'e ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 15:20:36. #1.12#