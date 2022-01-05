Başkan Bakkalcıoğlu'na Avcılık Kulübünden ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Bakkalcıoğlu'na Avcılık Kulübünden ziyaret

Başkan Bakkalcıoğlu'na Avcılık Kulübünden ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bozüyük Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Nadir Koparan ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Bozüyük Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Nadir Koparan ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Bozüyük Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Nadir Koparan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu'na Avcılık Kulübünden ziyaret

Başkan Bakkalcıoğlu'na Avcılık Kulübünden ziyaret

Başkan Bakkalcıoğlu'na Avcılık Kulübünden ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title