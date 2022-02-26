Başkan Bakkalcıoğlu: "Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'nin yanındayız" - Haberler

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Başkan Bakkalcıoğlu: "Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'nin yanındayız"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Bakkalcıoğlu:

Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kültürlerini, gelenek ve göreneklerini yaşatan ve gelecek nesillere aktaran Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'ni ziyaret etti.

Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kültürlerini, gelenek ve göreneklerini yaşatan ve gelecek nesillere aktaran Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'ni ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu, sivil toplum kuruluşlarına büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Sizlerin yöremizde, ilçemizdeki değeri bizim gönlümüzce çok derin. Bunu hepiniz biliyorsunuz ve sizlerle ilgili her konuda her aşamada yanınızda olacağımızı iyi bilmenizi isterim" dedi.

Olağan genel kurul toplantısında yeniden seçilen Dernek Başkanı Oğuz Yavuz ve yeni yönetim kuruluna görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Bakkalcıoğlu daha sonra dernek üyelerinin istek ve taleplerini dinleyerek sorularını yanıtladı, belediye faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve projelerini anlattı. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu: Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'nin yanındayız

Başkan Bakkalcıoğlu: Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'nin yanındayız

Başkan Bakkalcıoğlu: Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'nin yanındayız

Başkan Bakkalcıoğlu: Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'nin yanındayız

Başkan Bakkalcıoğlu: Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'nin yanındayız

Başkan Bakkalcıoğlu: Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'nin yanındayız

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kuzey Kafkasya, Bozüyük, Bilecik, Yerel, Haberler

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