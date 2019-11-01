Başkan Bahadır, kumbara dağıtarak tasarrufa dikkat çekti

01.11.2019 14:43

Dünya Tasarruf Haftası nedeniyle öğrencilere kumbara dağıtan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Elinizde ne kadar paranız, suyunuz, gıdanız, kıyafetiniz olsa da dengeli ve yeterince kullanarak tasarruf etmeliyiz" dedi.



Bahçelievler Belediyesi tarafından, Dünya Tasarruf Haftası nedeniyle tasarrufu teşvik etmek için ilçedeki ilkokul öğrencilerine kumbara dağıtıldı. Yayla İlkokulundaki kumbara dağıtımına katılan Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır öğrencilere tasarruf etmeyi öğütledi. Özellikle azalmakta olan su kaynaklarına dikkat çeken Bahadır, "Dünyamızın suyu tükenmek üzere, suyu kullanırken dikkat edelim, az kullanmak da bir tasarruftur. Diyelim elbiseniz var, pantolonunuz var, ikinci pantolonunuzu canınız istediği için almayalım, ihtiyacınız olduğu için alalım. Yani paramızı da çantamızdaki kalemi de yerli yerinde dengeli kullanmaktır. Fazladan bir şeyi harcamamak, gerekmediği zaman kullanmamak da tasarruftur" dedi.



"İkinci, üçüncü kez kullanırsak tasarruf etmiş oluruz"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'ne de dikkat çeken Başkan Bahadır, "Emine teyzeniz geri dönüşümle alakalı bir çalışma başlattı. Mesela diyelim ki beyaz kağıt, kağıt nerden elde ediliyor? Ağaçlardan, ağaçlardan nasıl elde ediliyor? Selüloz maddesi var ağaçlarda, ne oluyor her kağıt için ağaç kesiliyor. İşte bu kağıtları geri atığa atarsak, o da tekrardan dönüştürülüp fabrikalarda kullanılırsa daha az ağaç kesilir, aynı şekilde plastik içinde dünya da doğada en geç eriyen yok olan bir maddedir. Kullandığımız maddeleri ikinci, üçüncü kez kullanırsak tasarruf etmiş oluruz" dedi.



Tasarrufu teşvik amacıyla hazırlanan kalemlik şeklindeki kumbaraların, 9 okuldaki 4. sınıf öğrencilerine hediye edildiği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA