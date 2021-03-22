Başkan Ayhan 'Su Manifestosu'na imza attı
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Başkan Ayhan 'Su Manifestosu'na imza attı

22.03.2021 21:06 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:11
Başkan Ayhan 'Su Manifestosu'na imza attı

İzmir'e giderek Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi'ne katılan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan açıklanan 'Su Manifestosu'na imza attı.

İzmir'e giderek Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi'ne katılan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan açıklanan 'Su Manifestosu'na imza attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) mensup 11 büyükşehir belediyesi ve il belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen "Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi" başladı. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan da küresel iklim değişikliği ve kuraklık sorununa karşı ortak akılla çözüm iradesinin ortaya konacağı zirveye katılmak üzere bugün İzmir'deydi.

Başkan Ayhan İzmir'de ilk olarak Zirve'nin açılış törenine katıldı. Su gündemine yönelik ulusal ve uluslararası teknik sunumları takip etti. Zirvede 11 büyükşehir belediye başkanı ve 11 il belediye başkanı imzaladığı 10 maddelik 'Su Manifestosu' açıklandı. Barış Ayhan manifestonun yazılı olduğu panoya kameralar önünde imza attı. - SİNOP

Başkan Ayhan 'Su Manifestosu'na imza attı
Başkan Ayhan 'Su Manifestosu'na imza attı
Başkan Ayhan 'Su Manifestosu'na imza attı
Başkan Ayhan 'Su Manifestosu'na imza attı
Başkan Ayhan 'Su Manifestosu'na imza attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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