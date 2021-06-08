Başkan Aygün: "Milletimizin emrindeyiz"
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Başkan Aygün: "Milletimizin emrindeyiz"

Başkan Aygün: 'Milletimizin emrindeyiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Vatandaş buluşmaları kapsamında Çınarlı Mahallesi'ne konuk olan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Tevazu, samimiyet ve gayretle halkımızın içinde, milletimizin emrindeyiz" dedi.

Vatandaş buluşmaları kapsamında Çınarlı Mahallesi'ne konuk olan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Tevazu, samimiyet ve gayretle halkımızın içinde, milletimizin emrindeyiz" dedi.

Kademeli normalleşme süreci ile birlikte esnaf ve vatandaş buluşmalarına hız veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Çınarlı Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Derince Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah Yıldırım ve teşkilat yöneticilerinin eşlik ettiği ziyarette sürekli olarak halkın içinde olduklarını belirten Başkan Aygün, projelerini paylaştığı vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi. Projeleri belirleyip hayata geçirirken vatandaşların görüşlerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Aygün "Tevazu, samimiyet ve gayretle halkımızın içinde, milletimizin emrindeyiz" dedi

Büyükşehir Belediyesi ve İSU ile birlikte Derince merkezinde başlattıkları altyapı ve üstyapı düzenlemelerinin devam ettiğini de belirten Başkan Aygün, ilçe genelinde hayata geçirdikleri projeler hakkında da bilgiler verdi. Başkan Aygün, İsmetpaşa Stadı'ndan boşalan 72 bin metrekarelik alanda devam eden Millet Bahçesi projesiyle ilgili de bilgiler verdi. Başkan Aygün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde devam eden çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Millet Bahçesi'nin başta Çınarlı Mahallesi olmak üzere tüm Derince için çok önemli bir kazanım olacağını ifade etti. Başkan Aygün, ayrıca ziyareti esnasında sohbet etiği çocuklara oyun alanı oluşturmak için bölgede incelemelerde bulundu. - KOCAELİ

Başkan Aygün: 'Milletimizin emrindeyiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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