Başkan Aygün: "Derince'yi ortak akılla yönetiyoruz"
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Başkan Aygün: "Derince'yi ortak akılla yönetiyoruz"

Başkan Aygün: 'Derince'yi ortak akılla yönetiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Derince Hemşehri Dernekleri Platformu temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Aygün, "Ortak akıl anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Derince Hemşehri Dernekleri Platformu temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Aygün, "Ortak akıl anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sivil toplum kuruluşları ve ilçedeki derneklerin bir araya gelerek oluşturduğu Hemşehri Dernekleri Platformu temsilcileri ile bir araya geldi. Derince Hemşehri Dernekleri Platformu'nun her ay düzenlemiş olduğu toplantı bu kez Yenikent Mahallesi'nde yer alan Konak Kafe'de gerçekleşti. Başkan Aygün ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, STK başkan ve yöneticilerinin katıldığı toplantıda kent genelinde yapılacak projeler görüşüldü.

Platformu oluşturan katılımcılara teşekkür ederek plaket takdiminde bulunan Başkan Aygün, "Kültürel mozaiğimiz ilçemizin en önemli zenginliği. Derince'mize değer katma adına aynı platform çatısı altında buluşan STK'larımızı tebrik ediyorum. Derince'mize daha iyi hizmet etmek için sivil toplum kuruluşlarımızın önerilerini alıyor, ortak akıl anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle Derince Hemşehri Dernekleri Platformu'nun değerli temsilcilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Başkan Aygün: 'Derince'yi ortak akılla yönetiyoruz'
Başkan Aygün: 'Derince'yi ortak akılla yönetiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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