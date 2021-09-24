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Başkan Aydıner gazetecilerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Aydıner gazetecilerle bir araya geldi

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, yerel ve ulusal gazetecilerle bir araya geldi.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, yerel ve ulusal gazetecilerle bir araya geldi.

Bayrampaşa Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle uzun zamandır bir araya gelemediği basın mensuplarını kahvaltıda ağırladı. İlçedeki gazetecilerle Fatih Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıda buluşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçenin sorunlarını, yaptığı ve yapacağı yeni projeleri paylaşarak, bunların halka basın yoluyla daha iyi aktarılacağını dile getirdi.

"Bizim en önemli projemiz Millet Bahçesi"

Bayrampaşa'nın bilimden spora pek çok alanda insan yetiştirdiğini vurgulayan Başkan Aydıner, "Yerinden yönetim diye adlandırdığımız yerelleşme yerel basınla birlikte ve ulusal basınla birlikte halkımıza duyurulmakta. Bilim merkezimiz başarılara doymuyor. Şu anda Teknofest'te finale kaldık, üç kulvarda yarışıyoruz. Bizim en önemli projemiz Millet Bahçesi. Bayrampaşa'mızda Millet Bahçesi yok şu anda. 40 bin metrekarelik bir Millet Bahçesi'ni Bayrampaşa halkına kazandıracağız. Bunu 2023 öncesi bitireceğiz. Bayrampaşa sporun merkezi. Milli okçu Mete Gazoz Bayrampaşa'da yetişti. Karatede Merve Çoban bronz madalya aldı ve bizim Mustafa Itri Okulumuzun beden eğitimi öğretmeni. Voleybolcu Eda Erdem ilçemizin gururu. Bir yüzme havuzu yapıyoruz. Semih Erden Spor Kompleksi'nin yanındaki araziye yarı olimpik yüzme havuzu yapıyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Başkan Aydıner gazetecilerle bir araya geldi

Başkan Aydıner gazetecilerle bir araya geldi

Başkan Aydıner gazetecilerle bir araya geldi

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