Başkan Aydın, Yol Çalışmalarına İnceledi

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Mevlana Tüneli bağlantı yollarında inceleme yaptı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Sami Aydın, çalışmalar hakkında Başkan Yardımcısı Hasan Karaman'dan bilgi aldı.

Aydın, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamadaş, Mevlana Tüneli'nin bağlantı yolları üzerindeki çalışmalara başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni Mahalle Karakolu Kavşağı'ndan yol açma çalışmalarımız tünele doğru devam ediyor. Buradaki evlerin kamulaştırma işleri tamamlandı. Bir kısmı yıkıldı, birkaç tanesi de yeni boşaltıldı, dolayısıyla Yavuz Sultan Selim Camisi'nin bahçe kısmına bir miktar genişlememiz var. Yine park alanına bir miktar genişlememiz var. Onlar üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Cadde ortaya çıkıyor. Menderes Caddesi'nin tünele olan bağlantısı bu şekliyle tamamlanmış olacak. Bu proje tamamlandığı zaman Sivas'ın merkez dışında yeni bir kuzey aks olacak. Karşıyaka'dan başlaya şu an inşaatı devam eden köprü ve yeni tamamlanan DSİ Kavşağı'ndan Cuma Pazarı'ndan uzanan hat tünelden geçtikten sonra Mevlana ve Alibaba aksından yeni Numune Hastanesi'ne kadar uzanan bir bağlantı hattı ortaya çıkmış olacak."

Proje tamamlandığında şehir merkezindeki trafik yoğunluğunun ciddi şekilde rahatlatacağını düşündüklerini ifade eden Aydın, şöyle devam etti:

"Ulaşım açından çok önemli bir proje. Hedefimiz tünelle beraber bu yol bağlantılarını tamamlamak ve halkımızın hizmetine sunabilmek. Bu çalışmalarımızda sağ olsun muhtarlarımızın her zaman olduğu gibi desteğini yanımızda görüyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Canla başla çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Yunus Emre Mahalle Muhtarı Adnan Çinko da çalışmalar dolayısıyla Aydın ve ekibine teşekkür etti.