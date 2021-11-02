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Başkan Aydın'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Aydın'ın acı günü

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ın kayınpederi İsmail Güleç vefat etti.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ın kayınpederi İsmail Güleç vefat etti.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Davut Aydın, "Kayınbabam İsmail Güleç Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Hatuniye Camiinde kılınacak namazın ardından Yenişehir Mezarlığına defnedilecektir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah" diye konuştu. - BURSA

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