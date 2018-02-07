Başkan Aydın'dan Tokatlılar Derneği'ne Ziyaret

Sivas Belediye başkanı Sami Aydın Tokatlılar Derneğini ziyaret etti.

Sivas Tokatlılar Dernek Başkanı İsmail Altay'ın daveti üzerine Belediye Başkanı Sami Aydın, Tokatlılar Deneğini ziyaret edere Tokatlılar'la bir araya geldi. Sivas'ta yapılan çalışmalar için Başkan Aydın'a teşekkür eden Dernek Başkanı Altay,"Bizler Tokat'ta doğduk ancak Sivas'ta doyuyoruz. Burayı kendi memleketimizden farklı görmüyoruz. Sivas'a birçok hizmetiniz var, bu hizmetleriniz için teşekkür ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise, Tokat ile Sivas'ın birbirine en yakın iller olduğunu belirterek,"Bizler aynı kültürün insanlarıyız. Sivas'ın ilçeleri ile olan mesafe 180-200 kilometre iken, Tokat ile arasındaki mesafe 90 kilometre. İki kültür birbirine çok yakın. Burada yaşayan Tokatlı nüfus kadar, Tokat'ta yaşayan Sivaslı nüfus vardır. Bizler birlikte yaşayan şehirleriz." diye konuştu.

Başkan Aydın, Sivas'ta yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler vererek,"Sivas birçok konuda örnek gösterilen bir şehir konumunda. Meydan düzenlemelerimiz, altyapı çalışmalarımız, sosyal yardım faaliyetlerimiz, mezarlık çalışmalarımız, kaldırım çalışmalarımız ve mesire alanlarımızla şehrimize farklı alanlarla çok sayıda proje kazandırdık." şeklinde konuştu. - SİVAS