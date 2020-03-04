Başkan Aydar: "Ceyhan'ın hiçbir mahallesinin alt yapısı yok"

04.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:58

Ceyhan Belediyesi Başkan Kadir Aydar, yüzde 65 daha az gelirle yıllardır çözülmemiş sorunları çözmek için çalıştıklarını söyledi.



Başkan Aydar, Funda Avcı Toplum Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, Ceyhan Belediyesi birim amirleri, müdürleri, Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ yöneticileri ile birlikte 112 mahalle muhtarıyla bir araya geldi,



Muhtarların, büyük bir çoğunluğunun alt yapı ve yol şikayetlerinden oluşan isteklerini dinleyen Başkan Aydar, "Mahallelerinizdeki sorunların tamamından sokak sokak, cadde cadde haberdarım. Ancak ilk dönem mahallelerinizdeki bütün sorunları çözerim dersem yalan söylemiş olurum. 2014'te çıkan Büyükşehir Yasası ile bütün köylerimiz birden bire mahalle oldu ama oldu demekle hiç birinin alt yapı ve yol sorunu çözülmedi. Yine bu yasayla Ceyhan Belediyesinin gelirleri yüzde 65 azaldı. Geçmişten kalan borç mirası zaten malumunuz. Tüm bu imkansızlıklara rağmen biz Ceyhan'ın sorunlarını çözmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Ama bir de kabul edilmesi gereken gerçekler var. Ceyhan'ın hiçbir mahallesinin alt yapısı yok. Bize vereceğiniz, sabır ve anlayış desteği ile elimizden gelenin en iyisi için gayret ettiğimizi zaten biliyorsunuz. Seçilmişin muhatabı seçilmiştir. Lütfen mahallelerinizin sorunlarını doğrudan bize bildirin" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA