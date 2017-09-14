Başkan Ay, İkinci Dönem İçin Aday

AK Parti Turhal İlçe Başkanı Abdullah Ay, coşkulu bir şekilde, şölen havasında yeni bir kongre sürecine girmiş bulunmakta olduklarını söyledi.



AK Parti Turhal ilçe kongresi Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde hafta sonu yapılacak. 6'ncı olağan ilçe kongresinde ikinci dönem için aday olan AK Parti Turhal İlçe Başkanı Abdullah Ay, coşkulu bir şekilde, şölen havasında yeni bir kongre sürecine girmiş bulunmakta olduklarını söyledi. Başkan Ay,"Tarihi bir dönemeçte ülkemizi geleceğe taşıyacak teşkilatların seçildiği aşamadayız. partimiz usul ve esaslarına, belirlediği kriterlere uygun şekilde kongre sürecimizi yönetmek ve partimize yakışır şekilde verilen görevi yerine getirmek istiyoruz. Görevde kaldığımız süre boyunca, dosta düşmana karşı milletin partisi olduğumuzu, milletimizle omuz omuza olduğumuzu her daim gösterdik. Bizler milletvekillerimiz, belediye başkanımız ile birlikte öncelikli sorunların tespiti noktasında istişareler yaptık sonrasında hükumetimizin yatırımlarından Turhal'ımızın en üst seviyede faydalandırılması noktasında yol haritamızı belirleyerek gece gündüz bu doğrultuda çalıştık. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız hemen hemen çalmadık kapı bırakmayarak tüm mahallelerde elimiz ayağımız oldular" dedi. - TOKAT