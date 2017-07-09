Başkan Atilla: "Diyarbakır'ı Halkla El Ele Vererek Güzelleştireceğiz"

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Yenişehir ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını ve projelerini anlatan Başkan Atilla, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Başkan Atilla, Diyarbakır'ı halkla el ele vererek birlikte güzelleştireceklerini söyledi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, vatandaş ve esnaflarla buluşmaya devam ediyor. Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nin Ekinciler Caddesi, Sanat Sokağı ve ara sokaklardaki esnafları ziyaret eden Başkan Atilla, esnaflarla bire bir görüştü, sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar ve projeleri anlattı. Mahalledeki çay ocaklarında vatandaşlarla buluşarak çay içen Başkan Atilla, vatandaşlarla uzun uzun sohbet etti. Başkan Atilla, Ofis Semti'nde yaşayan vatandaş ve esnafların mahallede yaşadığı sorunların çözümü için talep ve önerilerini dinledi.



"Diyarbakır'ı güzelleştireceğiz"



Diyarbakırlıların her şeyin en iyisini hakkettiğini belirten Başkan Atilla, vatandaş veya esnaflardan gelen talep ve fikirler çerçevesinde hareket edeceklerini söyledi. Başkan Atilla, "Diyarbakır'ı vatandaşlarımız ve esnaflarımızla el ele vererek birlikte güzelleştireceğiz" dedi.



Gece yarısına kadar vatandaşları dinledi



Akşamüstü başladığı ziyaretini gece yarısına kadar sürdüren Başkan Atilla, vatandaşları ilgiyle dinledi, vatandaşların taleplerinin çözümü için anında ilgili birimleri arayarak talimat verdi. Çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Atilla, ziyaret sırasında çocuklara oyuncak dağıttı. Başkan Atilla, daha sonra Ofis Altgeçidi'nde başlatılan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi, ilgili birim amirlerinden bilgi aldı. - DİYARBAKIR