Başkan Atay Matematik ve Bilim Parkı'nda incelemelerde bulundu Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yapımı devam eden Matematik ve Bilim Parkı'nda denetimlerde bulundu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yapımı devam eden Matematik ve Bilim Parkı'nda denetimlerde bulundu.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, kente yeni değerler kazandırmak için yoğun mesaisine devam ediyor. Başkan Atay, inşası süren Matematik ve Bilim Park'ındaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Atay, teftiş sırasında kendisine eşlik eden birim müdürlerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Emsalleri arasında dünyanın en büyüğü

Kemer Mahallesi'nde inşası devam eden parklar büyüklükleriyle dikkat çekiyor. "Sezar Şifreleri, Hilbert Küpü" gibi çeşitli matematik oyun gruplarının yer alacağı Matematik Parkı, 3 bin metrekare alana; vatandaşların birbirleriyle sohbet edip, dinlenebilecekleri bir kafeteryayı bünyesinde bulunduracak Bilim Parkı ise bin 377 metrekare alana inşa ediliyor. Efeler'i eğitim turizminin merkezi haline getirme çalışmalarının ilk adımı olarak görülen Matematik Parkı'nın emsalleri arasında yapılmış en büyük park olacağı açıklandı.

Eğitim turizmi için atılan ilk adım

Parkların, kente değer katacağına inandığını söyleyen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Dünyanın daha güzel bir yer olması için yolumuzun, eğitim ışığıyla aydınlanmış uygar nesiller yetiştirmekten geçtiğine inanıyorum. Bu nedenle Efeler Belediyesi olarak çocuklarımızın bilimle iç içe yetişmesi için yapımına başladığımız Matematik Parkı ve Bilim Parkımızla eğitime alternatif bir katkı sunmayı amaçlıyoruz. Parkımızda yer alacak eğlenceli ve eğitici oyuncaklarla matematik, kolay anlaşılabilir bir hale gelecek. Efeler'i, eğitimin başkenti yapma çalışmalarımızda da bu 2 parkı önemli bir adım olarak görüyoruz. Ekiplerimiz bu parkları en kısa sürede tamamlayıp hizmeti sunmak için çalışıyorlar. Bu parklar 'Marka Kent Efeler'e yakışan cazibe mekanları olacaklar" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA