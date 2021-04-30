Başkan Atay ile sokaklar güzelleşiyor
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Başkan Atay ile sokaklar güzelleşiyor

Başkan Atay ile sokaklar güzelleşiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Münir Özkul Sokak'taki esnafın yol yenileme talebini yerine getirdi, sokak yepyeni ve modern bir görünüme kavuştu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Münir Özkul Sokak'taki esnafın yol yenileme talebini yerine getirdi, sokak yepyeni ve modern bir görünüme kavuştu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçenin modern bir görünüme sahip olabilmesi için de çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Atay'ın, Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi Münir Özkul Sokak'ın yenilenmesi için Fen İşleri Müdürlüğü'ne talimat vermesi ile; ekipler söz konusu sokakta taş döşeme işlerini gerçekleştirerek, yenileme çalışmalarını tamamladı.

Efeler halkının refahı için var gücüyle çalışan Başkan Atay, sokaktaki çalışmaların çok hızlı bir şekilde tamamlandığını belirterek, taş döşeme kenarlarına yaklaşık bir buçuk metre aralıklarla uygulanan ışıklandırma çalışmaları ile de, Münir Özkul Sokak'ın ışıl ışıl, modern bir görünüme sahip olduğunu söyledi. Ayrıca Atay, yenileme çalışmalarının iş yerlerine zarar vermeden ve esnafı mağdur etmeden, titizlikle tamamlandığına dikkati çekti.

100 metre uzunluğundaki Münir Özkul Sokak'ta yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla sokak esnafı yeni bir kaldırıma da kavuştu. Münir Özkul Sokak'ta yıllardır esnaflık yapan vatandaşlar, Efeler Belediyesi'nin çalışmalarını çok beğendiklerini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. - AYDIN

Başkan Atay ile sokaklar güzelleşiyor
Başkan Atay ile sokaklar güzelleşiyor
Başkan Atay ile sokaklar güzelleşiyor
Başkan Atay ile sokaklar güzelleşiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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