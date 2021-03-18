Başkan Atay'dan anlamlı heykel açılışı
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Başkan Atay'dan anlamlı heykel açılışı

18.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:17
Başkan Atay'dan anlamlı heykel açılışı

Milli Mücadele Dönemi'nde Aydın'ın önemli kahramanlarından olan Danişmentli İsmail Efe heykeli, düzenlenen törenle açıldı.

Milli Mücadele Dönemi'nde Aydın'ın önemli kahramanlarından olan Danişmentli İsmail Efe heykeli, düzenlenen törenle açıldı.

Aydın'ın Yunan işgalinden kurtarılması için mücadele veren Kuva-yi Milliye Milis Binbaşı Danişmentli İsmail Efe'nin unutulmaması ve gelecek nesillere kazandırılması için Efeler Belediyesi tarafından heykeli düzenlenen törenle açıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde gerçekleştirilen anlamlı açılış töreninde Danişmentli İsmail Efe nezdinde tüm milli mücadele kahramanları dualarla anıldı. Veysi Paşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İsmail Efe'nin hayatı ile ilgili bilgiler vererek "Danişmentli İsmail Efe 4 Temmuz 1946 günü aramızdan ayrıldı. Hem Birinci Dünya Savaşı'nda hem de Kurtuluş Savaşı'nda yurdu ve milleti için canını ortaya koyan, büyük yararlılıklar gösteren Aydın'ın yiğit evladı Danişmentli İsmail Efe'nin anısını ölümsüzleştirmek istedik. Efeler Belediyesi olarak kahraman Efemizin adına yaraşır heykelini bir anıt olarak bugün burada sizlerle birlikte açmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, bize böyle güzel bir vatan bıraktıkları için anıları önünde bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyorum. Işıklar içinde uyusunlar" dedi.

Programa özel davetli olarak katılan Danişmentli İsmail Efe'nin torunu ve Danişment Mahalle Muhtarı İsmail Efe, Aydın'ın önemli efelerinden olan İsmail Efe'nin torunu olmaktan gurur duyduğuna dikkat çekerek, heykelin yapılması için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda konuşan Köprülü-Veysi Paşa Mahalle Muhtarı Murat Aksoy ise anlamlı anıt heykelin kendi mahallerinde yapılmasından dolayı onur duyduklarını belirterek Başkan Atay'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Atay, davetliler ile birlikte Danişmentli İsmail Efe adına yapılan anıt heykelin açılışını gerçekleştirdi. - AYDIN

Başkan Atay'dan anlamlı heykel açılışı
Başkan Atay'dan anlamlı heykel açılışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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