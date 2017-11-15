Başkan Ataç Çukurhisar'da Ziyaretlerde Bulundu

Tepebaşı Belediye Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Çukurhisar Mahallesi'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu.



Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Hüseyin Bolat ile Çukurhisar Mahallesi'nde öncelikle başsağlığı ziyaretinde bulundu. Çelik Ailesi'ne konuk olan Ataç, Resul Çelik'e taziye dileklerini iletti.



Başkan Ataç daha sonra Enver Koçak ve ailesini ziyaret ederek sohbet etti. Buradaki ziyaretlerin ardından Başkan Ataç, Çukurhisar Çocuk Sanat Merkezi'ne geçti. Ataç, merkeze gelen Çukurhisar sakinleri ile sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. Merkezde eğitim alan çocukların dersini de izleyen Ataç, çocuklarla ve velilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR