Başkan Ataç, Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'i ağırladı

25.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:04

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i makamında ağırladı.



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, bir dizi temasta bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun'u misafir etti.



Başkan Ataç'a nezaket ziyaretinde bulunan Orkun, "Eskişehir'e gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Ahmet Ataç başkanımız bizim değerli bir büyüğümüz. Eskişehir, Türkiye'de belediyeciliğin örneği konumunda ve bizler de birçok çalışmayı örnek alarak Burdur'da projelendiriyoruz. Bizim için Eskişehir, sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın marka kenti. Ahmet Başkanımızı ziyaret ettiğimiz için de ayrıca mutluyuz, misafirperverliği için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Ercengiz'i ağırlamaktan dolayı memnuniyetini ifade eden Başkan Ataç ise "Sevgili Ali Orkun Ercengiz, değerli bir dostumuz. Burdur'da güzel ve başarılı bir 5 yılı geride bıraktı. Burdur'a uğradığımda, kendisinin izlerini hemen fark edebiliyorum. Çağdaş bakış açısı ile ikinci döneminde, Burdur'a daha büyük hizmetleri olacak. Bizler de elimizden gelen desteği vereceğiz, projeler konuşacağız. Kendisine ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Ziyarette Ercengiz, Başkan Ataç'a üzerinde Burdur simgelerinin yer aldığı bir masa saati armağan etti. Başkan Ataç da Ercengiz'e, "Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir" isimli kitabı hediye etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA