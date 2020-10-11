Başkan Atabay, restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay Akköy Mahallesi'ndeki kütüphane de gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay Akköy Mahallesi'ndeki kütüphane de gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Didim Belediyesi, Akköy Mahallesinde bulunan kütüphanenin restorasyon çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İçerisinde binlerce eseri barındıran kitapların bulunduğu kütüphanedeki restorasyon çalışmalarını yerinde denetleyen ve bilgiler alan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay "Akköy kütüphanemizde devam eden restorasyon çalışmalarımızı kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Yeni projeler ile kentimize değer katmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı