Başkan Atabay, muhtarlık binası sözünü tuttu
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Başkan Atabay, muhtarlık binası sözünü tuttu

24.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:06
Başkan Atabay, muhtarlık binası sözünü tuttu

40 yıla yakın zamandır Hisar Mahallesi Muhtarlığı görevini sürdüren Bahri Aşık'ın talebi üzerine Hisar Mahallesi'ne Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın talimatı ile yeni muhtarlık bürosu yaptırıldı.

40 yıla yakın zamandır Hisar Mahallesi Muhtarlığı görevini sürdüren Bahri Aşık'ın talebi üzerine Hisar Mahallesi'ne Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın talimatı ile yeni muhtarlık bürosu yaptırıldı.

Apollon Tapınağı karşısında barakadan konteyner da zor şartlar altında yıllarca hizmet veren Hisar Mahallesi Muhtarlığı'nın mevcut yerinin kalabalıklaşan ve genişleyen mahalle sınırları dolayısıyla vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamasında güçlük çekmesi üzerine, Mahalle Muhtarı Bahri Aşık Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'dan muhtarlık binasının yenilenmesinin talep etmişti.

Genişleyen ve büyüyen mahallede yaşayan vatandaşların daha hızlı bir şekilde hizmete ulaşması amacıyla yeni muhtarlık binası yapılması konusunda Muhtar Bahri Aşık'a söz veren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, sözünü tuttu. Hisar Mahalle Muhtarlığı, Didim Belediyesi ekipleri tarafından yeniden yapılarak anahtarı Bahri Aşık'a teslim edildi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve ekibi sayesinde yeni muhtarlık bürosuna kavuştuğunu belirten, Hisar Mahalle Muhtarı Bahri Aşık, sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, "Muhtar olduğum dönemden bu yana muhtarlık binam yoktu, Hisar Mahallesi'nde 40 yıla yakın bir zaman zor şartlar altında barakada hizmet verdim. Mahallemin gün den güne kalabalıklaştığı ve mahalle sınırlarımın genişletildiğinden dolayı bir muhtarlık binasına ihtiyacım olduğunu anladım. Belediye Başkanımız Sayın A. Deniz Atabay'a, Hisar Mahallesi'ne acil bir muhtarlık binası ihtiyacımızın olduğunu söyledim. Sağ olsun bana kendisi ve başkan yardımcıları destek verdi. Hiç bir şeyi esirgemediler ve muhtarlık hizmet binasını yaptırarak beni son derece mutlu ettiler. Yapımında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi, saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Başkan Atabay, muhtarlık binası sözünü tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 10:07:05. #1.15#
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