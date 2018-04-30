Başkan Aslan'dan Berat Kandili Kutlaması

Birlik Vakfı Gaziantep İl Başkanı Mehmet Fatih Aslan, yayımladığı mesaj ile İslam aleminin Berat Kandilini kutladı.

Birlik Vakfı Gaziantep İl Başkanı Mehmet Fatih Aslan, mesajında, "Kandiller, manevi feyizleriyle gönülleri aydınlatan, zihinleri berraklaştıran ve insanın kendini sorgulamasını sağlayan önemli gecelerdir. Ramazan ayının müjdeleyicisi Berat kandili de Müslümanların günahlarından arındıkları önemli ve mübarek bir gecedir. Bu gecenin bizleri birlik, dirlik, kardeşlik, paylaşma, barış ve sevgi çemberinde buluşturmasını diliyorum. Bu mübarek geceye idrak etmenin heyecanını yaşıyoruz. Şaban ayının on beşinci gecesi olan Berat Kandili, Allah'ın af ve rahmetiyle bezeli kutlu bir gece olarak kabul ediliyor. İslam inancına göre berat günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Müslümanlar olarak böyle önemli bir geceyi kendimiz için ülkemiz için barış ve kardeşlik için dua ederek değerlendirmeliyiz. En kalbi hislerimle, tüm İslam aleminin Berat kandilini kutlar eder, hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP