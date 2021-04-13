Başkan Aşgın, şehitlikteki çalışmalarını inceledi
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Başkan Aşgın, şehitlikteki çalışmalarını inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Aşgın, şehitlikteki çalışmalarını inceledi

Çorum Belediyesi, şehitlik de geniş çaplı tadilat, onarım ve imar işlemlerine başladı.

Çorum Belediyesi, şehitlik de geniş çaplı tadilat, onarım ve imar işlemlerine başladı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehitlikte sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Çorum Valiliği ile yapılan protokol tarihten itibaren Çorum Şehitliğinin bakım onarım ve tadilat işlerini yürüten Çorum Belediyesi şehitlikte imar ve geniş çaplı onarım işi için kolları sıvadı. İhale kapsamında şehitlik içerisinde 7 bin 710 metrekare alanda genel bir yenileme çalışması başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 2 bin 290 metrekare de otopark alanı yapılacağını söyledi.

Başkan Aşgın, "Şehitlik alanı içerisinde yıpranmış tüm zemin kaplamaları ve bahçe duvar kaplamaları yenilenecek, asker heykeli ve Şehitlik Anıtının bakımları yapılacak. Yeşil alan sulamaları yenilenerek tam otomatik sulama sistemine çevrilecek. Mevcutta bulunan Anı evinde de kapsamlı olarak tadilat yapılarak basılı ve dijital görsellerle şehitlerimizin hatıraları yaşatılacak" dedi.

'Şehitliğe mescit yapılacak'

Ziyaretçilerin ibadetlerini kolaylıkla yerine getirebilmesi için şehitlik içerisine 107 metrekare mescit binası yapılacağını belirten Başkan Aşgın, "Bina içerisinde kadın ve erkekler için namaz kılma yerleri, wc, abdesthane ve bebek bakım odası bulunacak. İçerisinde ikramların yapılabileceği 40 metrekare bekleme salonu ve 6 metrekarelik bir güvenlik binasını da inşa ederek Çorum şehitliğini, Çorum'umuza ve aziz şehitlerimize yakışır hale getireceğiz" diye konuştu.

İhale Bedelinin 1 milyon 986 TL + KDV olarak belirlendiğini ifade eden Başkan Aşgın, bu tadilat için İç İşleri Bakanlığı Tarafından 1 Milyon TL hibenin sağlandığını da sözlerine ekledi. - ÇORUM

Başkan Aşgın, şehitlikteki çalışmalarını inceledi
Başkan Aşgın, şehitlikteki çalışmalarını inceledi
Başkan Aşgın, şehitlikteki çalışmalarını inceledi
Başkan Aşgın, şehitlikteki çalışmalarını inceledi
Başkan Aşgın, şehitlikteki çalışmalarını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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