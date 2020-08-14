Başkan Aşgın'dan keresteci esnafına ziyaret
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Başkan Aşgın'dan keresteci esnafına ziyaret

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Keresteciler Sitesi'nde yaşanan yangında zarar gören esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Aşgın'dan keresteci esnafına ziyaret
14.08.2020 18:48 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:02

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Keresteciler Sitesi'nde yaşanan yangında zarar gören esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Çepni Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde 12 Ağustos'ta akşam saatlerinde meydana gelen yangında, 2 marangoz atölyesi, bir traktör ve 4 farklı kereste atölyesine ait ahşap malzemeler ile makineler zarar görmüştü. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 16 arazöz ve 40 personelle kısa sürede müdahale etmesi ve yoğun gayretleri sonucunda yangın daha geniş bir alana yayılamadan söndürülmüştü.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hıdırlık bölgesinde bulunan Keresteciler Sitesi'nde meydana gelen yangın nedeniyle mağduriyet yaşayan esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak yangınla ilgili bilgi aldı. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Zübeyir Tuncel'in yanı sıra ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ da hazır bulundu.

Başkan Aşgın, keresteci esnafına geçmiş olsun dileğinde bulunurken yangınzede esnafa zor günlerinde destek vereceklerini de dile getirip "Belediye olarak elimizden ne gelirse yapmaya hazırız." dedi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, zor günlerde esnafın yanında olmasından ve desteklerinden dolayı Başkan Aşgın'a teşekkür etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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