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Berat Kandili, Meki Arvas, Bahçesaray, Van, Güncel

Başkan Arvas'tan Berat Kandili mesajı

Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajla tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti.

07.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:54
Başkan Arvas'tan Berat Kandili mesajı

Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajla tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti.

Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, yayımladığı mesajda, "Bu mübarek gece Allah'ın kullarını günahlardan arındırdığı gecedir. Dolayısıyla bizlerin bu geceyi değerlendirip bol bol dua ederek geçirmemiz gerekiyor. İçinde bulunduğumuz ve dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan virüs nedeniyle zor durumda olan kardeşlerimize de bol bol dua edelim. Bu mübarek gecede yapacağımız dualarla inşallah insanlık bu illetten de kurutulacaktır. İnsanlık büyük bir virüs salgınıyla karşı karşıyadır. Bu salgını el ele vererek hep birlikte aşacağız. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir şey yoktur. Dualarımızdan fedakarca çalışan sağlık personelimizi, güvenlik güçlerimizi ve kamu kurum ve kuruluşlardaki çalışanlarımızı da eksik etmeyelim. Berat gecemizin; milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sağlığa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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