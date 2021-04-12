Başkan Arslan; "Bu yıl Ramazan-ı Şerif ayını tedbirler elden bırakılmaksızın geçireceğiz"
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Başkan Arslan; "Bu yıl Ramazan-ı Şerif ayını tedbirler elden bırakılmaksızın geçireceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Arslan; 'Bu yıl Ramazan-ı Şerif ayını tedbirler elden bırakılmaksızın geçireceğiz'

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. Korona virüs nedeniyle Ramazan ayının buruk geçeceğini ancak kalplerin ve gönüllerin bir olması gerektiği söyleyen Başkan Arslan; "Ramazan ayının manevi ruhuna uygun bir şekilde, tedbirler elden bırakılmaksızın kutlanması ve bu musibetten biran önce kurtulmak en büyük temennimizdir" dedi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan; "Bu yıl Ramazan-ı Şerif ayını korona virüs salgınından dolayı sevdiklerimizden biraz uzakta ve buruk bir şekilde geçireceğiz ama kalplerimiz ve gönüllerimiz bir olacaktır. Bu yıl Ramazan ayının manevi ruhuna uygun bir şekilde, tedbirler elden bırakılmaksızın kutlanması ve bu musibetten biran önce kurtulmak en büyük temennimizdir. On bir ayın sultanı Ramazan ayının Müslümanların özlemle beklediği bir aydır" diye konuştu.

"Tüm insanlık için bereket, barış ve huzur getirmesini temenni ederim"

Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni eden Başkan Arslan; "Sevgi, paylaşma ve kardeşlik duygularını hep birlikte idrak edeceğimiz, manevi güzellikleriyle tüm insanlığı kuşatan mübarek Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. Ramazan ayı tüm dünyada olmak üzere, İslam Aleminde de barış ve huzurun hakim olduğu, tüm insanların kardeşlik duygularıyla birlikte yaşadığı günlere vesile olması açısından da mübarek bir ay. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu kutsal ay, marifet, bolluk ve bereket ayıdır. Yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı, içerisinde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesini barındıran Ramazan ayı, olağanüstü dolu bir aydır. On bir ayın sultanı Ramazan ayının milletimizin birlik ve beraberliğinin kuvvetlenmesine, tüm insanlık için bereket, barış ve huzur getirmesini temenni eder, başta Çamelili hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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